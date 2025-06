De los 12 alcaldes provinciales que tiene La Libertad, ocho (66.67%) han renunciado a las agrupaciones políticas por las que fueron elegidos el 2 de octubre de 2022. De este total, cinco (62.5%) visten una nueva camiseta y los otros tres (37.5%) también buscarían reacomodarse en otro partido de cara a las elecciones municipales y regionales de 2026.

TRÁNSFUGAS

De acuerdo con Infogob, el Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los cinco burgomaestres que ahora pertenecen a otra agrupación política son Mario Reyna Rodríguez (Trujillo),

Javier Mendoza Torres (Virú), Elmer León Pairazamán (Pacasmayo), Víctor Luján Chero (Santiago de Chuco) y Pedro Rivera Echevarría (Bolívar). De estos, dos se pasaron a las filas de Alianza para el Progreso (Reyna y Mendoza) y tres, a Podemos Perú (León, Luján y Rivera).

En cuanto a los alcaldes que renunciaron a sus partidos o movimientos y no visten otra camiseta, integran esta lista Julio Mantilla Aguilera (Otuzco - Fortaleza Perú), Tarsis Reyes Castillo (Julcán - Trabajo más Trabajo) y Aldo Carlos Mariños (Pataz - Trabajo más Trabajo).

El 50% de estas ocho renuncias se produjo en 2024, cuando el Congreso de la República discutía la reforma que buscaba restituir la reelección de alcaldes y la eliminación de los movimientos regionales, iniciativa que no ha prosperado hasta la fecha [ver nota vinculada en la página 3].

“Está claro que aquí hay un cálculo electoral. No se trata de un cambio por ideas, sino de un cambio de camiseta interesado. En el caso de los alcaldes que pertenecían a Trabajo más Trabajo, todos sabemos que la mayoría se ha pasado a Podemos Perú, y los que ahora están en APP necesitan estar cerca del gobernador regional (César Acuña) para un mejor trato en el término de transferencia de presupuesto para obras”, sostiene Miguel Rodríguez Albán, docente universitario en Políticas Públicas y Gestión Pública.

El estudio también muestra que de las 12 autoridades ediles, 9 (75%) ya habían defendido otra agrupación política antes de presentarse en las elecciones de 2022. Es más, en el caso del alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, llegó a los comicios con tres partidos distintos sobre sus espaldas: Democracia Directa, Partido Aprista Peruano y Partido Humanista Peruano.

Para Richard Tapia Maldonado, director del Instituto Peruano de Comunicación Política, estos transfuguismos ya eran un aviso de lo que podía ocurrir con ciertos burgomaestres una vez en el poder. “Por eso vengo diciendo que las elecciones de 2026 serán trascendentales para el país, pues marcarán el despegue definitivo del Perú hacia el progreso o un espiral hacia abajo. [...] Si vamos a elegir a los mismos que estás señalando tú, incluida la Región, [...] ya demostraron que cuando han estado en la gestión pública no han hecho absolutamente nada importante para sus localidades. [...] Así nos equivoquemos, si votamos por una persona nueva sacamos de circulación a estas autoridades que vienen cambiándose de camiseta año tras año”, remarca el consultor.

Tapia también explica por qué estas renuncias o cambios constantes de agrupación política pueden afectar en el desarrollo de una ciudad y la región. “Si tú no permaneces en un partido, no puedes tener un norte fijo, no sabes hacia dónde apuntas. Y el que no sabe hacia dónde va, no va a ningún lugar. [...] No le podemos atribuir el 100% de los problemas que tiene La Libertad a esta situación, pero sí es uno de los pilares”, refiere.

“Yo creo que este escenario afecta también la representación política, que cada vez es más precaria. Y la buena gobernanza o un buen gobierno pasan, además, por tener identidad política programática; es decir, tener una propuesta de gobierno afín al partido que uno representa. Al haber esos cambios constantes de partido, no hay un compromiso político, partidario y electoral”, añade por su parte Miguel Rodríguez Albán.

SE MANTIENEN

Los únicos cuatro alcaldes que permanecen en las agrupaciones por las que fueron elegidos son María Cortijo Izquierdo (Ascope - APP), Julio Correa Chávez (Chepén - Acción Popular), Diber Pérez Rodríguez (Gran Chimú - APP) y Robert Contreras Morales (Sánchez Carrión - Fuerza Popular).

Excepto Cortijo y Pérez, los otros dos nunca han defendido los colores de otros partidos o movimientos.