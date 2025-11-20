En su visita a Trujillo el presidente de la República, José Jeri, en conferencia de prensa, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad, señalando que las cosas van a cambiar. Y, sí, están cambiando, pero para mal. El alcalde provincial Mario Reyna mostró su preocupación por el retiro de las calles de 300 efectivos del orden.

Después de reunirse con el premier y ministros de Estado, el burgomaestre evidenció su preocupación y malestar debido a que, por tratarse de una gestión de continuidad, al parecer no habría muchas decisiones que tomar, pero pidió que ojalá se siga priorizando el tema de la seguridad ciudadana.

“Fue una reunión informativa, no de toma de decisiones. Es un gobierno de transición que considero su trabajo es hacer la lucha contra la inseguridad y ojalá que les vaya bien en eso, pero creo también que más están pensando en las elecciones del próximo año”, dijo.

Señaló que en Trujillo distrito nos ha ido bien en la reducción de la estadística delictiva y que esperaba que este año vaya mejor gracias al equipamiento que ahora tiene la PNP.

Sin embargo, manifestó su preocupación debido a que como se implementó la Central 105 de la PNP y el Gobierno Regional de La Libertad adquirió drones para la seguridad ciudadana, estos son monitoreados por efectivos policiales.

“Eso demanda, en sus dos turnos, unos 300 agentes, lo que implicaría que se sienta un pequeño bajón en las fuerzas de contención.“Esa reducción de efectivos patrullando las calles se va a sentir y va a perjudicar la seguridad. Quizá eso guarda relación con los dos crímenes que hubo hace poco”, manifestó.

Por ello recordó que hace mucho viene pidiendo que los nuevos agentes que salgan este fin de año de promoción de la Escuela Técnica Superior de la PNP - Trujillo, se queden en Trujillo y no sean asignados a otras regiones.

Reyna añadió que otro tema abordado en la reunión fue la importancia de terminar los trabajos en las quebradas, ya que se viene temporada de lluvias y no estarán listos.

En ese sentido, lo que se ha exigido es que se hagan trabajos de descolmatación en los ríos. No queda otra a alternativa hasta que se terminen las obras definitivas. Trujillo sufre desde su fundación por las lluvias y la activación de quebradas. Hace poco llovió un par de horas e hizo algo de daño a la ciudad, enfatizó.