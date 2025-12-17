El alcalde de la Municipalidad Distrital de Guadalupe (MDG), Juan Castañeda Llanos, se pronunció sobre el asesinato del periodista Juan Fernando Núñez Guevara, director del medio digital Kamila TV, y aseguró estar dispuesto a colaborar con las investigaciones, siempre que sea citado por el Ministerio Público. Además, rechazó las versiones que pretenden vincularlo con este crimen, ocurrido el sábado 6 de diciembre en la curva conocida como La Barranca (Pacasmayo).

Versión

“Pasan estos hechos y me vinculan a mí. Han manchado mi honor, mi reputación y mi trayectoria”, declaró Castañeda Llanos al portal Causa Justa.

También sostuvo que es el primer interesado en que se esclarezca este hecho de sangre, así como otros casos de violencia registrados en la provincia. “Tengo que salir a decirle a la población que no tengo nada que ver. Hay publicaciones tendenciosas que buscan hacer creer que el autor es el alcalde”, afirmó.

Castañeda Llanos también indicó que conocía al periodista asesinado y que incluso conversaron en una ocasión. “Nunca tuve problemas con él”, señaló.

Finalmente, ante la posibilidad de un levantamiento del secreto de las comunicaciones, el alcalde dijo no tener inconveniente. “Que hagan lo que tengan que hacer. Le digo al pueblo de Guadalupe que no tuve nada que ver y que nunca tuve una discusión con el señor Juan Fernando Núñez”, concluyó.