Desde el penal El Milagro de Trujillo se habría coordinado y planificado el asesinato del periodista Juan Fernando Núñez Guevara, director de la página digital Kamila TV. Así informó el general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe Región Policial La Libertad, durante una conferencia de prensa.

Como se conoce, el ataque armado que cobró la vida de Núñez Guevara y que su hermano David resultó herido, ocurrió el sábado 6 de diciembre en la conocida curva La Barranca, en la provincia liberteña de Pacasmayo.

“En primera instancia se detuvo a un menor conocido con el alias de ‘Jeremías’. Hemos llevado un equipo forense de extracción de información y hemos extraído información importante de su teléfono celular que nos ha llevado que ese día han participado tres vehículos y hay un promedio de cuatro a cinco personas que han participado en este hecho criminal”, remarcó Llerena Portal.

ORGANIZACIÓN

Esta mañana, se realizó el allanamiento de una celda en el establecimiento penitenciario donde purga condena por extorsión un interno conocido como “Bolas”. De acuerdo a la Policía, al reo se le halló un croquis de la carretera donde ocurrió el crimen, recortes periodísticos sobre información de todo lo que pasó con el caso del comunicador social y libretas con diversos números telefónicos.

“(Personal) Investigación Criminal ha hecho el allanamiento respectivo de su celda y en el cual se encontró un manuscrito, con un posible croquis de como se ha llevado el hecho. Asimismo, información relacionada a la muerte del comunicador social. El señor estaba muy interesado en saber a qué personas se detiene y que tipo de trabajo de investigación se estaba haciéndose a este hecho”, remarcó.

La Policía detalló que, por este caso, hay tres detenidos y conocidos con los apodos de “Jeremías” (16), “Dumbita” (18) y “Mono” (21). El primero de ellos sería el que disparó, el segundo el que lo movilizó en la motocicleta y el último que manejó otro vehículo menor y que posiblemente lo centró desde la localidad de Ciudad de Dios, donde Núñez Guevara participó de una grabación particular.

“Al parecer (alias ‘Bolas’), sería la persona que ha hecho la coordinación. El autor intelectual se comunica con este interno, en el interior del penal, y este hace la captación del gatillero y diferentes colaboradores para llevar a cabo el hecho”, apuntó.

HIPÓTESIS

Los detectives, a cargo de esta investigación, manejan como posible hipótesis el cuestionamiento que hacía el hombre en su programa periodístico.

“Estamos manejando diversas líneas y no se descarta que sea discrepancias por las denuncias que esta persona habría estado realizando”, resaltó el coronel Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo.

Asimismo, informó que el autor intelectual habría pagado 4 mil soles para acabar con la vida del periodista. “Se estima, entre 4 mil soles que habrían pagado para quitarle la vida a una persona”, puntualizó.