Las cámaras de seguridad revelaron el asesinato del periodista Juan Fernando Núñez Guevara, de 45 años, ocurrido el sábado 6 de diciembre cuando se encontraba en la curva conocida como La Barranca. El director del medio digital Kamila TV retornaba a su vivienda, en el distrito de Guadalupe, luego de transmitir un evento particular en el centro poblado Ciudad de Dios, en la provincia liberteña de Pacasmayo.

En este atentado también resultó herido su hermano, identificado como David Núñez Guevara, quien se encuentra luchando por su vida en el Hospital Regional Docente de Trujillo.

EL ATAQUE

Según las imágenes, los hermanos Núñez Guevara transitaban en su motocicleta por la carretera Panamericana Norte; sin embargo, al parecer, sus pasos ya eran seguidos por criminales en otro vehículo menor. A la altura de La Barranca, el conductor de la moto donde iba el sicario y su cómplice, decidieron acelerar y pasarle a la moto donde estaba Fernando Núñez. Acto seguido, de acuerdo a lo que se aprecia en la grabación, el copiloto saca un arma de fuego y dispara a quemarropa.

Producto de este ataque armado, tres balas alcanzaron al también abogado y director de Son D’ Núñez Sonido & Orquesta. Mientras tanto, su hermano que iba conduciendo la motocicleta recibió dos impactos de bala. Por su parte, los facinerosos continuaron con su rumbo para perderse en medio de los vehículos que transitan por esta vía del norte del país.