El vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas, ratificó que en el Gobierno Regional de La Libertad hay voluntad política para sacar adelante la ciudad satélite Coscomba, pero que la pandemia, cambios de presidentes, ministros y la crisis política han impedido el logro de importantes avances en este proyecto.

“Se ha avanzado en la parte técnica, pero sigue faltando mucho por hacer”, dijo, adelantando que se convocará a una reunión de trabajo con representantes del MEF, Ministerio de Vivienda y el presidente de la comisión Chavimochic del Congreso para abordar el tema de la liberación de las tierras, que es uno de los principales problemas que hay.

En reunión con Floyrán Flores Salcedo, presidente de las asociaciones de vivienda formadas en torno a este proyecto y la consejera por Virú Mirtha Higa, la autoridad regional indicó que otro paso importante será que en el Congreso de la República aprueben este proyecto como de interés nacional.

El gerente general del gobierno regional, Rogger Ruiz, dijo que actualmente este organismo y Chavimochic no cuentan con un área de libre disponibilidad de las dimensiones que se necesitan y que lo iniciado no es un camino fácil. Se debe gestionar ante el Gobierno Nacional, pero hubo varios presidentes de la República y muchos ministros, lo que no ha permitido avanzar como se quisiera.

“El gobernador regional Manuel Llempén ha estado reiteradamente gestionando el proyecto en Lima, pero estos cambios, la crisis política y la pandemia han impedido atender esta demanda social, pese a que hay la mejor voluntad desde el gobierno regional”, expresó.

En este proceso también hay responsabilidad de la municipalidad distrital de Guadalupito, que debió hacer el Plan de Desarrollo Urbano. Es cierto que no le alcanza el dinero, pero lo mismo le ocurre al GR, que debe atender las demandas de 83 distritos y 12 provincias, agregó. Las tierras proyectadas para ciudad Coscomba, de 545 hectáreas son tierras de un paquete que están en el fideicomiso en Proinversión para pagar el préstamo hecho ante la CAF para ejecutar el proyecto hidroenergético y constituyen una garantía para recuperar inversiones y efectuar ese pago, precisó a su turno Andrés Calderón, del proyecto Chavimochic. Acotó seguidamente que ese terreno no tiene ni siquiera agua y la del subsuelo es salina.

En Virú la empresa privada está interviniendo en proyectos de viviendas que aún no están ocupadas y que se debe evaluar eso también. Para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano se viene gestionando el financiamiento en el Ministerio de Vivienda y Reconstrucción con Cambios. Eso está en evaluación y se necesita aproximadamente un millón y medio de soles.

También se necesita presupuesto para el saneamiento del terreno. La consejera Mirtha Higa indicó que en el Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Virú ya consideró esas tierras como expansión urbana y que el MEF debería desafectarlas, reconociendo que hay un informe negativo del ministerio, indicando que están comprometidas y no podrían ser desafectadas, teniendo un valor estimado de S/ 12 millones.

ANUNCIAN PARO PARA

EL 26 El dirigente Floyrán Flores, adelantó que están organizando un paro para el 26 de este mes, exigiendo que se desafecten las tierras y se declare de interés nacional el proyecto, reclamando, además, que desde el año 90 no se está titulando en Virú.