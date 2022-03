El Consejo Regional de La Libertad aprobó por mayoría el pronunciamiento público y la convocatoria a un paro regional con el objetivo de que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, tome la decisión política para destrabar la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic.

Sin embargo, antes de la protesta, se espera que el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, comunique este acuerdo al Gobierno Central y que responda hasta este miércoles.

Acciones

El consejero regional por la provincia de Ascope, Greco Quiroz Díaz, planteó esta propuesta y recibió el respaldo del presidente del Consejo Regional, Gonzalo Rodríguez Espejo, y de los consejeros regionales David Calderón, Santos Vásquez y Juan Díaz.

Según declaró Greco Quiroz a Diario Correo, el gobernador regional será el encargado convocar a las demás autoridades de la región, sociedad civil y empresarios, en caso el gobierno de Pedro Castillo opte por seguir esperando la resolución del arbitraje.

“Se va a pasar el pronunciamiento con un oficio firmado por el presidente del Gobierno Regional al presidente Pedro Castillo y darle un plazo inmediato para que se trate en la sesión de Consejo de Ministros de este miércoles los temas del destrabe de Chavimochic y el de la declaratoria de emergencia por la inseguridad ciudadana. Si hasta el día miércoles no se tratan estos temas y el jueves no hay respuesta, el gobernador (Manuel Llempén) debe convocar a todas las organizaciones sociales de La Libertad para que lidere un paro regional, ese es el acuerdo que se aprobó”, refirió.

Ningún consejero se opuso a la propuesta del consejero regional Greco Quiroz; sin embargo, se abstuvieron de votar, y prefirieron no manifestar una posición contundente frente a la paralización de más de cinco años del proyecto de irrigación liberteño.

Notificado

El gobernador Manuel Llempén Coronel, antes de esta sesión de consejo, ya había manifestado su posición frente a la incertidumbre que se vive en la región por la inminente resolución del laudo arbitral que, de salir, podría retrasar el proyecto en un plazo adicional de 14 años.

“Lo más importante es que se va a garantizar el abastecimiento de agua potable para 1 millón 100 mil habitantes de Trujillo y de otras localidades, permitiendo el suministro por más horas al día, y que se van a generar más de 120 mil puestos de trabajo y agroexportaciones por más de 1,200 millones de dólares”, indicó.

Llempén ya sabía que se tenía previsto un paro pacífico en La Libertad, pero ahora tendrá que comunicarlo oficialmente al Gobierno Central y, de no encontrar ninguna respuesta, convocar de inmediato a la manifestación social.

Se unen

La Junta de Usuarios de Riego Presurizado del Distrito de Riego Moche Virú Chao (JURP) también exige al Poder Ejecutivo que adopte con urgencia las acciones necesarias para el destrabe de Chavimochic III.

A través de un pronunciamiento, resaltaron los beneficios de la megaobra, pero también advirtieron el perjuicio para la región si el Estado no enmienda su postura.

“Si este resultado se da, se retrasará inevitablemente la culminación de las obras y su puesta en operación por un plazo que podría ser superior a los 10 años adicionales a los que ya se han perdido”, afirman.

Asimismo, destacaron que las agroexportaciones descenderán y que “falta de agua para expansión de áreas cultivadas, pues al no contar con la presa Palo Redondo ha generado que más 18 mil hectáreas no sean cultivadas, con una pérdida anual no menor a mil millones de dólares por año”.

