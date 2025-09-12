La historia se repite. El Consejo Regional de La Libertad aprobó por unanimidad la vacancia de la consejera por la provincia de Pacasmayo, Milagros del Pilar Corrales Guanilo, por la causal de inasistencias injustificadas a las sesiones del Consejo Regional.

Milagros del Pilar Corrales era la accesitaria de Olanda Torres Cancino, quien en diciembre del año pasado también fue vacada del cargo por el mismo motivo. Ambas postularon por Trabajo más Trabajo.

Es el proceso

La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza Blas, señaló que la decisión responde al deber de velar por el correcto funcionamiento de la institución.

“El cargo de consejero regional exige responsabilidad, compromiso y presencia constante en los espacios de debate y fiscalización. Las inasistencias injustificadas vulneran el mandato de representación que la ciudadanía otorga, por lo que esta vacancia es un acto de respeto a la ley y a los liberteños que esperan autoridades responsables y presentes”, manifestó.

Qué viene

El consejero Ever Cadenillas Coronel explicó que debido a que tanto la consejera Olanda Torres y su accesitaria Milagros del Pilar Corrales fueron vacadas, la norma indica que el movimiento Trabajo más Trabajo ya no tiene opción a colocar a ningún representante más, sino que le corresponde al partido que quedó en segundo lugar en votación, lo que significa que el próximo consejero regional por Pacasmayo será de Alianza para el Progreso (APP).

El consejero Robert De La Cruz dijo que le resultaría extraño que ahora el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expida en un corto plazo las credenciales del nuevo consejero simplemente porque es de APP.

“Eso sí me parecería muy extraño”, recalcó.

Agilizar trámite

Esta es la tercera vacancia que aprueba el Consejo Regional. Hace seis meses vacaron al consejero por la provincia de Santiago de Chuco, Abner Ávalos Villacorta, después de que el Poder Judicial lo sentenciera por el delito de cohecho pasivo. Se le acusó de haber recibido una coima a un empresario minero.

Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha expedido las credenciales a Jesús Miguel Antón Zegarra, quien es el accesitario de Abner Ávalos. Ambos también postularon por Trabajo más Trabajo.

La consejera por la provincia de Sánchez Carrión, Guisela Crisólogo Polo, solicitó al secretario del Consejo Regional, Carlos Mori, reiterar los oficios al JNE para que de una vez emita las credencias del accesitario del otrora consejero Abner Ávalos, pues no puede ser posible que Santiago de Chuco no cuenta con un representante.