El Consejo Regional de La Libertad aprobó enviar las hojas de vida de los gerentes y subgerentes de César Acuña Peralta al Órgano de Control Interno (OCI) del Gobierno Regional, a la Contraloría y a la Autoridad Nacional del Servicio Servir (Servir), para que revisen si cumplen o no con el perfil para ocupar los cargos en los que fueron designados. En la sesión, además, se acordó citar al gobernador para que informe las acciones que realiza a favor de este departamento.





Acuerdos

El consejero Robert de la Cruz indicó que existen indicios de que se designaron a funcionarios de confianza a pesar de que no cumplían con el perfil. Por ello, dijo que cotejó la información que consignaron gerentes y subgerentes y evidenció que habría inconsistencias.

“Yo he cruzado información y hay currículum vitae (CV) en donde la información que han consignado en los CV no se condice con la información que hemos cruzado a las instituciones públicas. Algo está pasando ahí, y lo estoy haciendo por la salud de la gestión del señor gobernador. No queremos y no debemos dinamitar la gestión del gobernador”, indicó.

El consejero por Trujillo consideró que el gobernador César Acuña habría sido sorprendido por informes de la Subgerencia de Recursos Humanos, que fueron determinantes para aprobar las designaciones.

Ante este sustento, el pleno aprobó por mayoría derivar las hojas de vida de los funcionarios a la Contraloría, OCI y Servir. También se estableció que estas entidades entreguen el resultado de sus evaluaciones en 30 días.





A sesión

Robert de la Cruz también sustentó el pedido para que el gobernador César Acuña informe sobre su gestión en sesión extraordinaria.