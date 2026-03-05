Agentes de la División de Inteligencia Regional La Libertad (Divreint) y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Chepén atraparon a ocho presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Malditos de Pacanga”, entre ellos cinco menores de edad.

Los intervenidos cayeron en posesión de un arma de fuego, balas, dinamita y motocicletas reportadas como robadas, entre las que se encuentra una usada para un homicidio perpetrado el último 2 de marzo.

Seguidos

El operativo que permitió la captura de estos individuos ocurrió en el asentamiento humano Siete de Junio, en Chepén. Estas ocho personas iban en tres motocicletas y cuando vieron a los agentes del orden intentaron fugar.

Entre los detenidos figuran F.A.C.V. (18), alias “Narizón”; J.A.M.G. (20), apodado “Cholo Alex”; y G.A.N.T. (19), conocido como “Guille”.

Junto a ellos estaban los menores a quienes identifican con los alias de “Chuqui” (14), “Chespi” (15), “Pirinche” (15), “Chino” (15) y Chato (17).

La Región Policial La Libertad informó que durante la redada se les incautó un revólver calibre 38 abastecido con dos balas, dos artefactos explosivos, nueve municiones, seis celulares, ketes con pasta básica de cocaína, bolsitas con marihuana y clorhidrato de cocaína.

Los efectivos también decomisaron tres motocicletas, una requisitoriada por robo y otra por hurto agravado.

Crimen

La Policía sospecha que dos de las motocicletas intervenidas habrían sido usadas para movilizar a los sicarios que, el pasado 2 de marzo, asesinaron al ciudadano venezolano José Alfredo Urdaneta, cuando comía en el restaurante Vilma, en Chepén.

El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad. Ahí se ve cuando cinco delincuentes ingresan al local y disparan, al menos, 14 tiros contra su víctima.