Policía los detuvo cuando se movilizaban en una mototaxi por la provincia de Pacasmayo.
Policía los detuvo cuando se movilizaban en una mototaxi por la provincia de Pacasmayo.

Dos presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Mercenarios del Norte” fueron detenidos por agentes de la comisaría de Pacasmayo, en la provincia liberteña del mismo nombre, cuando se movilizaban en una mototaxi. Ellos serán investigados por los presuntos delitos de tenencia de y tráfico ilícito de drogas.

Los intervenidos fueron identificados como Juan David Correa Ruiz (18), alias “Pelacho”, y Cristopher Estiwar Leyva Pérez (18), apodado “Jhan Kakas”.

Agentes a cargo de la intervención indicaron que a ambos se les decomisaron: un cartucho de dinamita, un encendedor, un celular, 25 gramos de marihuana y el vehículo en el que se trasladaban.

Además, según la Policía, en el equipo móvil incautado se hallaron mensajes que dan cuenta de la presunta planificación de una extorsión.

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