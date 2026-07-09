Una mujer sentenciada a cadena perpetua por el secuestro del empresario Iván Díaz Garrido, ocurrido el 2023, fue capturada por la Región Policial La Libertad en un inmueble de la urbanización Santa Inés, en Trujillo.

VER MÁS| La Libertad: Despiste de tráiler deja dos muertos en la Panamericana Norte

Redada

El operativo que permitió atrapar a Juanita Alejandra Guibert Sandoval, de 35 años de edad, estuvo a cargo de agentes de la Sección de Investigaciones Especiales de la División de Investigación Criminal.

Ellos, con apoyo de efectivos del Grupo de Respuesta Especial Contra el Crimen Organizado y la Subunidad de Acciones Tácticas, irrumpieron en un inmueble situado en la cuarta cuadra del jirón Las Turquesas. La mujer fue detenida en cumplimiento de la Resolución N° 01 del Expediente N° 7759-2023-2 del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Cuestas, confirmó que la mujer fue atrapada luego de un paciente trabajo de inteligencia en inmediaciones de la vivienda. Tras corroborar que Juanita Guibert se encontraba en la casa, procedieron a la intervención, bajo la coordinación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.

La detenida fue puesta a disposición de las autoridades judiciales y en el transcurso de las horas será ingresada al penal El Milagro para que cumpla con la sentencia que se le impuso en mayo último.

Participación

El secuestro de Iván Díaz Garrido ocurrió la mañana del 23 de octubre del 2023 en su negocio situado en la avenida Perú. Ese día, delincuentes de la organización criminal “Los Pulpos”, que vestían chalecos de la Policía, ingresaron al establecimiento y lo sacaron a rastras, según se ve en las cámaras de seguridad del local.

El empresario permaneció retenido durante 11 días, tiempo en el que le cercenaron dos dedos de la mano derecha y parte de una de sus orejas. Las torturas fueron enviadas en video a los familiares de la víctima, que finalmente accedieron a pagar 250 mil dólares para que lo liberen en unos cañaverales del distrito de Laredo.

De acuerdo a las investigaciones, Juanita Guibert, expareja del empresario, sería la autora intelectual del secuestro. Ella habría proporcionado rutinas e información financiera de Iván Díaz a “Los Pulpos”, lo que ayudó al rapto.

Por este caso también fueron condenados a cadena perpetua José Córdova, Jackeline Rodríguez y Edward Amaya.