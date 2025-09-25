Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Centro de Trujillo atraparon a alias “Negro”, un presunto extorsionador de la organización criminal “Los Cachacos de la Jauría”.

Operativo

La captura de Adrián Joel Durand Cárdenas (27) se logró gracias a un trabajo articulado entre investigadores especializados y el Escuadrón de Drones Trujillo, que lo siguieron por varios puntos de Paiján, en la provincia de Ascope, luego de que fuera captado en actitud sospechosa.

La Región Policial La Libertad informó que alias “Negro” cayó manejando una mototaxi sin placa por la intersección de las calles Las Violetas y Amazonas. Él realizó maniobras peligrosas con la finalidad de fugar de los agentes. Es más, cuando fue intervenido, mostró resistencia y se negó a identificarse, por lo que fue reducido por los agentes.

Durante el registro personal y vehicular se encontró una carta extorsiva, dos artefactos explosivos, cuatro municiones y un celular.

Según los investigadores, Durand estaría, presuntamente, inmerso en delitos de extorsión, robo agravado y tenencia ilegal de munición y material explosivo. Por ello, fue llevado a la dependencia policial de la zona. Luego, fue puesto a disposición de la Fiscalía Mixta Corporativa de Paiján para las diligencias correspondientes.

Antecedentes

Esta no sería la primera vez que Adrián Durand Cárdenas es atrapado por estar involucrado en actos delictivos. En noviembre de 2017, incluso, el Poder Judicial lo envió al penal El Milagro de Trujillo luego de que fuera detenido por su presunta participación en un atentado con explosivos en la casa de un comerciante. Aquella vez, lo vincularon con la banda “Los Brujos de Paiján”.