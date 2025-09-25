El Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcoy dictó siete meses de prisión preventiva contra dos personas detenidas en posesión de un fusil de la Policía y una pistola con la serie limada. Ellos cayeron al interior de una mina de Pataz.

Juan Carlos Crispín Meza (23) y Jerson Javier Adanaque Naquiche (32) son procesados por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

La Fiscalía informó que la intervención de estas personas estuvo a cargo del Comando Unificado Pataz.

Detalló que a Crispín se le halló una pistola marca Glock con la serie limada, abastecida con 11 municiones. También tenía otra cacerina con 12 balas. En tanto, Adanaque cayó con un fusil marca HKG3, calibre 7.62 x 51, perteneciente a la Policía.

Hay que indicar que este caso también es investigado por la Región Policial La Libertad, que busca determinar cómo llegó un arma de esa institución a manos del detenido.