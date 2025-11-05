Un nuevo golpe a la minería ilegal se dio en la provincia de Pataz. Agentes de la comisaría Retamas intervinieron una bocamina clandestina y durante el operativo detuvieron a dos personas e incautaron decenas de cartuchos de dinamita.

Desplazamiento

La redada se dio a las 6:30 de la mañana de ayer en el sector conocido como El Encanto, en el anexo de Retamas. La División Policial Pataz confirmó que los agentes llegaron hasta un socavón tras conocer que en ese lugar se realizaban labores de minería ilegal.

En la operación se logró detener a Mariño Paul Briceño Saavedra (18) y José Armando Saavedra Baca (26). Además, en la bocamina, se encontraron 47 cartuchos de dinamita Emulnor 3000 y 100 metros de mecha lenta.

Los intervenidos serán investigados por los presuntos delitos de tenencia ilegal de explosivos y minería ilegal. Ellos fueron trasladados a la dependencia policial de Retamas.

Operativos

El Ministerio de Defensa informó que desde el 9 de mayo que se declaró en emergencia a Pataz, las fuerzas del orden decomisaron y destruyeron bienes por más de S/ 245 millones a la minería ilegal. En los operativos se eliminaron 75 bocaminas, 24 socavones y 52 campamentos. Además, se detuvo a 62 personas, se incautaron 72 armas y 10 mil municiones.