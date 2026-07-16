La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad inició el curso de “Formación de Brigadas de Salud de Primera Respuesta en Emergencias y Desastres – 2026”.

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Esta importante iniciativa, ejecutada a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, “busca dotar al personal asistencial de las herramientas técnicas y operativas necesarias para actuar de manera organizada, segura y oportuna ante cualquier escenario adverso o fenómeno natural que pueda afectar a la región”.

El entrenamiento, diseñado bajo la exigente modalidad de internado, se desarrollará durante cinco días en las instalaciones del Batallón de Infantería Motorizado (BIM) N° 37 Pucará, en el distrito de Huanchaco, Trujillo.

“En total, son más de 40 profesionales provenientes de diversas Redes de Salud, hospitales públicos e institutos especializados de La Libertad quienes reciben una instrucción teórica y práctica intensiva”, precisó.

Los participantes son capacitados en competencias fundamentales para salvaguardar vidas en situaciones extremas.