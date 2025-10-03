Vecinos, dirigentes y obreros que trabajan en la obra denominada Corredor Vial Norte que se ejecuta en el distrito de Huanchaco protestaron ayer en los exteriores de la sede del Gobierno Regional de La Libertad y dieron un ultimátum al gobernador César Acuña Peralta para que desista de su intención de anular el contrato con el consorcio Vías Huanchaco y exigieron que se continúe con los trabajos, pues traerá desarrollo para el balneario.

VER MÁS: La Libertad: Amplían estado de emergencia en Pataz

Alegaron que existe una medida cautelar emitida el pasado 12 se setiembre por el Centro de Arbitraje Galilea en favor del Consorcio Vías Huanchaco que ordena al GORE suspender cualquier acto material y los efectos jurídicos y legales de la Resolución Ejecutiva Regional N°000536-2025, con la que el gobernador César Acuña pretende anular el contrato.

Es más, el 26 de setiembre, el 13 Juzgado Civil Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la Resolución N°1-2025, mediante el cual ordena al GORE el cumplimiento estricto de la medida cautelar.

MAL PROCEDER

Según el consejero Robert De La Cruz, el gobernador César Acuña nunca tuvo argumentos legales para anular el contrato con el Consorcio Vías Huanchaco, cuya representante legal es la joven e inexperta empresaria Nicole Coca Condori, pues alegó que se habían presentado documentos “inexactos” y eso no se ajusta al derecho porque no está corroborado aún.

“Ahora hay una resolución judicial y nos guste o no hay que acatarla y la obra tiene que continuar”, agregó Robert De La Cruz.

Sin embargo, ayer el procurador de la Región, Pedro Armas, dijo que todavía no fue notificado de ninguna resolución judicial.

Empero, el abogado Carlos Ramírez, asesor de los vecinos que radican en Huanchaco, informó que el lunes el gobernador César Acuña anunciará que la obra continuará. Esto último no fue confirmado por la autoridad regional.