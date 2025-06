VER MÁS: La Libertad: Un policía herido deja enfrentamiento con presuntos “parqueros” en Pataz

Como informó Correo en su edición de ayer, el líder de Alianza para el Progreso (APP) se ausentará del cargo del 29 de mayo al 7 de junio.

Se fue

Según su registro migratorio, el gobernador salió del país rumbo a España, lugar al que también viajó el 6 de marzo de este año, durante su primer periodo de vacaciones de 10 días.

El coordinador regional de Podemos Perú, Elías Rodríguez, consideró que Acuña es “un gobernador ausente, una persona que lidera a distancia una región totalmente azotada por la criminalidad y los graves problemas por la falta de obras”.

Para Rodríguez, Acuña debió estar en estos momentos en Pataz, ayudando a resolver las divergencias presentadas entre el Ejecutivo y los pobladores de esa provincia.

“En este momento hay un tema que está desbordando en Pataz y requiere la articulación entre el Gobierno central y nuestros hermanos de esta provincia que están preparando una serie de manifestaciones”, acotó.

No va

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, había solicitado públicamente que el gobernador César Acuña interceda ante el Ejecutivo para que se discuta el reinicio de las labores mineras en esa jurisdicción. Esto evitaría que los pobladores protesten el 9 de junio.

Tras enterarse de las vacaciones del gobernador, el burgomaestre dijo que ahora entiende por qué Acuña le dijo que podía atenderlo recién la próxima semana.

“He estado intentando comunicarme y justo hoy (ayer) en la mañana me ha enviado un mensaje, (diciendo) que a partir del 8 de junio podremos reunirnos. Desde el último jueves 29 (de mayo) perdimos comunicación. Lo he estado llamando, pero no contestaba. Ahora entiendo (por qué no contestaba)”, indicó Aldo Carlos Mariños.

Para el alcalde, las autoridades elegidas por el pueblo deberían trabajar “los cuatro años 24/7”.

Quien también se sumó a los cuestionamientos fue el secretario nacional de Ciudadanos por el Perú, Alberto Moreno. Él dijo que si fuera Acuña se habría quedado trabajando en la región.

“Genera, realmente, una situación de preocupación porque está abandonando una gestión”, indicó.

Hinchas

Según el programa Contracorriente, César Acuña habría viajado a Europa acompañado de su hijo Richard Acuña y del secretario general de APP, Luis Valdez, para asistir a la final de la UEFA Champions League, que se disputó el 31 de mayo en Múnich, Alemania.

Además, según fuentes de Correo, entre el 2 y 3 de junio habrían estado en Suiza.

Mientras Acuña disfruta de sus vacaciones, lo reemplaza en el cargo la vicegobernadora Joana Cabrera. “Solamente les digo que se está cumpliendo la norma que dice que en ausencia del gobernador quien asume es la vicegobernadora, por lo cual estoy cumpliendo mis funciones al 100%”, dijo al ser consultada sobre el tema.