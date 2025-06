El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, quien ha ganado notoriedad en los últimos días por encabezar las demandas de los pobladores y mineros que exigen levantar las restricciones impuestas por el Ejecutivo a las actividades extractivas, llegó a la mitad de su gestión, en este 2025, con un pobre nivel de inversión de su presupuesto para proyectos y obras.

En efecto, de los S/ 32,642,707 que la autoridad edil tiene como presupuesto institucional modificado (PIM), solo ha podido invertir S/ 6,544,086, lo que significa un avance del 20%. Esto, según reporta la página Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

AL PUNTO

La gestión de Aldo Carlos tiene un total de 44 obras presupuestadas, pero 20 de ellas no han empezado a ejecutarse, por lo que su avance es del 0%. Entre los proyectos que sí iniciaron figuran, por ejemplo, la construcción del complejo deportivo del centro poblado Huaricmarca, en Tayabamba, cuyo presupuesto es de S/ 1,277,369, pero solo ha girado S/ 35,000. Esto significa que su avance es de apenas el 2.7%.

Otra obra que está en ejecución es la renovación del puente en el centro poblado Chaquicocha por S/ 3,479,917, pero solo ha girado S/ 35,000. La inversión es de solo 1%.

EN BAJADA

Correo se contactó con el alcalde Aldo Carlos y sobre su exiguo gasto presupuestal en obras expresó dos razones, que desde su punto de vista son determinantes para que se encuentre en esta situación.

“Los que cuestionan no han reparado que en diciembre arrancan las lluvias y se prolongan hasta fines de abril. ¿Qué obra pondrías en ejecución cuando estamos en plena lluvia? Acá todo se paraliza. Entonces, lo normal sería que dentro de un mes ese nivel de ejecución suba a 25%, pero tengo que darles una noticia, que para los que no entienden de gestión probablemente no les guste, porque dentro de un mes bajaremos al 14%”, indicó.

Ocurre que la administración de Aldo Carlos Mariños recibirá en las próximas semanas una transferencia de S/ 12,000,000 por parte del Gobierno Regional de La Libertad.

“Lo que sucederá es que se incrementará el PIM y bajará el nivel de ejecución. Es más, en julio, el Ejecutivo debe transferir más presupuesto para puentes y obras en otros sectores. Si la presidenta (Dina Boluarte) cumple con su compromiso de entregar todo ese dinero, yo calculo que el nivel de gasto en Pataz, en agosto, debe descender al 4%”, advirtió la autoridad edil.

NO VALORAN

El alcalde provincial de Pataz precisó que en los siguientes meses su PIM podría sobrepasar los S/ 60 millones y será blanco de críticas por su presunta incapacidad de gasto.

“Pero eso es politizar la cosa, ya que nunca lo ven por el lado de que se gestionó para aumentar el presupuesto. Este dinero no se pierde, no se va a revertir, porque ya está comprometido”, agregó.

No obstante, cuestionó al Gobierno Central por tardar en transferir el presupuesto.

“Yo tengo en este momento alrededor de 25 proyectos en cartera, pero el dinero para su ejecución lo van a transferir en julio, cuando debieron hacerlo en enero de este año”, acotó.