Otra vez las carreteras se tiñen de sangre. El conductor de la camioneta de placa H2X-812 murió ayer tras perder el control de su unidad y caer a un barranco a la altura del cruce de Cayanchal y Tambillo, en la provincia de Otuzco, región La Libertad.

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Al cierre de esta nota la identidad del occiso no había sido revelada por la Policía Nacional.

No obstante, se deslizó la versión de que la excesiva velocidad con la que conducía originó el fatal accidente. Empero, eso será confirmado con los peritajes.