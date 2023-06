El titular de la Oficina de la Defensoría del Pueblo, en la región La Libertad, Luis Agüero Lobatón, informó que la mañana del último lunes, se registró un hecho sumamente grave en la Gran Unidad Escolar (G.U.E.) José Faustino Sánchez Carrión de Trujillo. Un estudiante de quinto año de secundaria con expertiz en boxeo golpeó a su compañero de aula y lo dejó con graves lesiones.

El caso es bastante delicado, pues ya ha intervenido la Policía y la Fiscalía, toda vez que el estado de salud del menor agredido es de consideración. La Fiscalía ha evaluado los hechos y, según ha revelado el representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, en las siguientes horas un juzgado podría ordenar la retención del menor agresor.

Luis Agüero Lobatón, quien desde un inicio ha intervenido en el caso, dijo que la tutora del menor agresor y la madre del menor lesionado acudieron al centro de estudios para abordar el caso y ver que todo esto se aclare. No obstante, se supo que el colegial agresor ya no estaría en la ciudad. “El estudiante está no habido en su domicilio”, recalcó el comisionado de la Defensoría del Pueblo en declaraciones a RPP.

MÁS CASOS

Se ha informado que este no sería el único caso de violencia entre estudiantes que se ha registrado en este emblemático colegio, por lo que se ha pedido que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) -4 intervenga.

Es más, el propio comisionado de la Defensoría del Pueblo ha revelado que en lo que va del año se han reportado 150 casos de violencia entre escolares en los colegios de La Libertad, el doble de los ocurridos el año pasado.

