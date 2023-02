El gerente de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, reveló que existe un déficit de 967 profesores y auxiliares en la región, por lo que se está coordinando con el Ministerio de Educación (Minedu) para que se destine presupuesto para lograr cubrir esas plazas.

“Son 967, entre profesores, auxiliares y el resto de personal que se necesita. Uno de los acuerdos es que el Ministerio de Educación va a realizar las coordinaciones pertinentes con el Ministerio de Economía a fin de que puedan asignar presupuesto para cubrir esta brecha de docentes que nos faltan”, indicó.

El funcionario agregó que otra alternativa para cubrir las plazas es que el Gobierno Regional de La Libertad pueda solventar esos cupos. Sin embargo, dijo que para ello se necesitaría modificar algunas normas, debido a que por ahora la ley de presupuesto no lo permite.





Inspección

Respecto al estado de las instituciones educativas de cara al inicio del año escolar que se dará en marzo, Martín Camacho afirmó que le preocupa que planteles que fueron recién inaugurados presenten deficiencias. Por ello, indicó que harán un convenio con el Colegio de Ingenieros de La Libertad para que puedan inspeccionarlos y corroborar si están aptos para recibir a los estudiantes.

“Estoy haciendo las coordinaciones, todavía no lo hemos hecho efectivo (el convenio) con el Colegio de Ingenieros, a fin de que nos apoye para que hagan un peritaje de estos colegios, para que nosotros podamos tener una información clara. De las visitas que he realizado he visto deficiencias en estos colegios, a pesar que son nuevos”, acotó.