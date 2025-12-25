El Jurado Electoral Especial de Trujillo confirmó que la congresista liberteña Magaly Ruiz Rodríguez, quien postula al Senado por el partido Alianza para el Progreso (APP), vulneró el principio de neutralidad electoral y por ello derivó su caso al Ministerio Público y a la Contraloría para que investiguen la infracción electoral.

Informe

El ente electoral, el pasado 22 de diciembre, emitió la Resolución N° 01030-2025-JEE-TRUJ/JNE. En esta indica que la parlamentaria apepista “ha incurrido en la infracción al principio – deber de neutralidad electoral prevista en el subnumeral 32.1.2, del numeral 32.1, del artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por Resolución N° 0112-2025-JNE”.

Esto luego de que el 15 de diciembre, el fiscalizador provincial Herli Blas Padilla advirtiera, a través de un informe, que la legisladora Magaly Ruiz difundió en su cuenta de Facebook “un video en formato reel, en el cual extiende un saludo con motivo del 24 aniversario de la organización política Alianza para el Progreso”. La publicación la hizo el 13 de diciembre.

“Asimismo, en dicho contenido se hace mención al líder de la referida organización política, señor César Acuña Peralta, con quien señala haber recorrido diversas comunidades del país, promoviendo acciones vinculadas a la educación, la ejecución de obras y la generación de oportunidades para miles de familias a nivel nacional”, indica el documento.

Ante esto, se notificó a la parlamentaria para que emita sus descargos, los que llegaron el 17 de este mes. Ahí Ruiz informó que “la publicación materia de observación ha sido voluntariamente retirada”. “Manifiesto mi disposición de acoger las observaciones efectuadas, comprometiéndome a respetar estrictamente en futuras actuaciones públicas la legislación electoral vigente, en resguardo del proceso electoral y del principio de neutralidad”, acotó.

En su respuesta, la parlamentaria también cuestionó el “análisis” que se realizó en el informe. Ella consideró que “presenta una alta carga subjetiva interpretativa, pues atribuye intenciones, finalidades persuasivas y efectos proselitistas a partir de apreciaciones sobre el tono, el contenido emotivo y la valoración política del discurso, cuando la labor de fiscalización debe ceñirse a un examen objetivo, literal y verificable de la conducta desplegada por el funcionario público”.

Pese a ello, el Jurado ratificó la infracción y le pidió que se abstenga de realizar conductas que favorezcan o perjudiquen a cualquier organización política. También remitió su caso al Ministerio Público, la Contraloría y el mismo Congreso para que tomen acciones.

Hay que indicar que Magaly Ruiz ya tiene una investigación en curso en la Fiscalía de la Nación por el denominado caso “mochasueldos”, en donde se le acusa de recortarles el sueldo a trabajadores de su despacho.