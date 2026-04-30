El exalcalde del distrito de Poroto (Trujillo), Carlos Honorio Ruiz, alertó sobre la grave contaminación del río Moche y solicitó la intervención urgente del Ejecutivo y del Gobierno Regional de La Libertad. Según indicó, la presencia de relaves mineros en el cauce estaría afectando directamente a más de 7 mil habitantes, así como a las actividades agrícolas y ganaderas de la zona.

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“Estamos viviendo una crisis ambiental y sanitaria crónica que afecta a cientos de agricultores del valle Santa Catalina y a todos los pueblos por donde discurre el río Moche. Sus aguas presentan un color amarillento y contienen altos niveles de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo, además de un alto grado de acidez”, señaló Honorio Ruiz.

El exburgomaestre advirtió que esta situación no solo perjudica la producción agrícola, sino también la salud de la población, que utiliza estas aguas tanto para el riego de cultivos como para actividades domésticas.

Hay que indicar que los agricultores de Poroto han expresado su indignación ante el deterioro progresivo de la calidad del agua. Señalan que la contaminación del río y sus afluentes ha provocado una notable disminución en la productividad de sus cultivos, afectando seriamente la economía local.

Además, la comunidad, preocupada por los impactos ambientales y sanitarios, exige a las autoridades la adopción de medidas inmediatas y eficaces que permitan frenar la contaminación. De no obtener respuestas, advierten que el problema podría agravarse aún más.

Va al municipio

Carlos Honorio Ruiz, asimismo, informó que se ha reunido con pobladores de distintos caseríos que respaldan su próxima candidatura a la alcaldía de Poroto, cargo que ejerció durante el periodo 2011-2014. Él postulará por Acción Popular.

Agregó que sus propuestas se centrarán en impulsar el desarrollo local a través de la agricultura, el turismo y una gestión municipal de puertas abiertas.