En los últimos días, la imagen del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, se ha promocionado en diversos eventos oficiales programados por la comuna, lo que fue criticado por los regidores Andrés Sánchez y Jorge Vásquez. Ellos, incluso, anunciaron que recopilarán evidencias para determinar si existiría algún tipo de sanción, teniendo en cuenta que se vocea que el burgomaestre postulará en las elecciones de 2026 de la mano de Alianza para el Progreso (APP).

Se promociona

El sábado y domingo pasados, el municipio organizó en el estadio Chan Chan el Festival de la Marinera. Durante esos dos días, la imagen y el nombre del alcalde se promocionaron en el escenario en donde se presentaron los artistas, así como en polos y suvenir que se repartían. Además, en varias obras que se ejecutan en la ciudad se colocaron carteles en donde no solo se difunden los trabajos, sino también la fotografía del burgomaestre.

“Creo que no hay necesidad de polos y lapiceros con el nombre del alcalde cuando sabemos que Mario Reyna es el alcalde, quiero pensar que esto ha sido de terceros y no ha sido de la municipalidad, porque si se está utilizando un evento netamente popular, una convocatoria para los ciudadanos de Trujillo, no podemos sacar ningún tipo de ventaja para promocionar nuestros nombres”, cuestionó el regidor Andrés Sánchez.

En esa misma línea opinó Jorge Vásquez. Él dijo que se estaría colocando la imagen de Mario Reyna hasta en gestiones que no son suyas. “Se ha puesto foto y nombre hasta en las compactadoras de basura, que ni siquiera es gestión suya ni de Arturo Fernández, es gestión de (Daniel) Marcelo y José Ruiz”, agregó.

Por ello, ambos regidores coincidieron en que investigarán estos casos para verificar si es que existe algún aprovechamiento político de parte del alcalde.