Ante las críticas por sus reiteradas ausencias en su región a pesar de la inseguridad ciudadana que golpea al norte del país, el gobernador de La Libertad, César Acuña, quien se encuentra en la capital, restó importancia a sus viajes que realiza

César Acuña quien arribó a Lima para asistir a una actividad de la Universidad César Vallejo, del cual es fundador, dijo que sería un desaire no acudir a un acto de la casa de estudios que fundó.

“Acá solo estoy invitado como fundador, y por gratitud no puedo negarme a esta invitación. Sería un desaire que te inviten a una universidad que tu fundaste, ¿y para que no haya malos comentarios y vayan a criticar: no voy?”, indicó.

Cuando la periodistas le recordaron sobre sus viajes a China, a Europa y otros, y le preguntaron sobre su ausencia en La Libertad en momentos en que es golpeada por la ola de crímenes y extorsiones, César Acuña aseveró: “¡Tranquilitos! “Miren ¿Yo qué podría hacer en Trujillo ‘ahorita’ si hay un asalto?¿Yo que podría hacer si hay una bomba?. Estamos en estado de emergencia”

Además, Acuña dijo que la seguridad ciudadana no es su responsabilidad, ya que el gobernador solo apoya las acciones. “ Por si acaso, la seguridad depende de la policía, de la Fiscalía, ellos deben estar pendiente de todos, no el gobernador” , sostuvo.

La autoridad regional insistió: “No depende del gobernador, depende la PNP. El gobernador solo apoya”.

MIRA EL VIDEO:

César Acuña tras críticas por viaje

PNP en banda criminal “Los Pulpos”

De otro lado, más temprano César Acuña se pronunció sobre foto donde aparecen miembros de la Policía Nacional junto a presuntos integrantes de banda criminal “Los Pulpos”. A través de su cuenta en “X”, consideró el hecho como “indignante” y que no se puede permitir que malos policías se mezclen con delincuentes.

A decir de Acuña, gracias a las gestiones regionales, se están depurando policías corruptos y reafirmó su compromiso de seguir luchando contra la corrupción en la institución.