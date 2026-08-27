Tres kilómetros de vía en el sector 2 de Las Palmeras, en la provincia de Pacasmayo, ya cuentan con mejores condiciones para el tránsito luego de culminar los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento realizados en esta zona.

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La intervención estuvo a cargo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) y comprendió labores de limpieza, corte, perfilado y compactación del terreno.

Las obras permiten tener una superficie más adecuada para el desplazamiento de vehículos de carga, transporte de pasajeros y unidades particulares que circulan diariamente por este sector.

“En esta zona tenemos familias que viven de la pesca, la agricultura y el comercio, y necesitan una vía en buenas condiciones para movilizar sus productos. Tener un mejor acceso les permite trasladarse con mayor facilidad y también reducir las dificultades que encontraban en sus recorridos diarios”, señaló la gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas.

La mejora beneficia directamente a más de 800 familias, muchas de ellas dedicadas a actividades productivas que requieren vías transitables para llevar sus productos hacia los mercados locales y otros puntos de la provincia.