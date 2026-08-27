El penal El Milagro de Trujillo continúa siendo el centro de operaciones de las organizaciones criminales. Esta vez, un trabajo de inteligencia policial permitió desbaratar a la banda delictiva “Los Despiadados de Absalón”, que coordinaba el cobro de cupos a transportistas desde la cárcel.

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Este duro golpe al hampa se dio luego de que el dirigente de una empresa de transportes denunciara que un grupo criminal amenazaba a los conductores desde el pasado 18 de agosto. Los delincuentes exigían, a través del aplicativo WhatsApp, el pago de S/ 50 mil para no atentar contra las unidades ni la vida de los choferes.

Tras la alerta, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) realizaron las coordinaciones para dar con el paradero de los extorsionadores. Fue así que se estableció un primer pago de S/ 500 a un número telefónico afiliado a Yape.

Con esta información, los efectivos identificaron que la cuenta le pertenecía a Reyna Ysabel Marines Burgos (47), alias “La Mami”, quien fue capturada en el asentamiento humano Absalón Vásquez, en Moche. En esta misma zona los policías atraparon a Chian Carlos Flores Marines (18), apodado “Carlitos”. Él cayó con un celular desde donde se gestionaba el cobro extorsivo.

Luego de las capturas, los agentes se trasladaron hasta el penal El Milagro para identificar al cabecilla de la banda. Los efectivos allanaron la celda 5 del pabellón 3, en donde está encerrado Martín Alfredo Gonzáles Vásquez (29). Este preso, según las investigaciones, era quien realizaba las amenazas a los transportistas.

La Policía confirmó que durante todo el operativo se pudo decomisar dos cartuchos de dinamita, dos celulares y dos tarjetas de débito. Además, reveló que las investigaciones continúan, pues se busca a un integrante de la banda que fugó durante la intervención. Él es conocido como “Ventana”.