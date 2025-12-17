El pleno del Concejo de la Municipalidad Distrital de Casa Grande (Ascope) debatirá este 24 de diciembre, desde las 9 de la mañana, el pedido de vacancia en contra del alcalde Jhon Vargas Campos. A la autoridad edil se le acusa de no vivir en la jurisdicción en la que gobierna.

Sobre el tema, el burgomaestre confirmó que cambió su dirección de residencia en su documento nacional de identidad (DNI). Actualmente se consigna el distrito de Santiago de Cao.

Sin embargo, para la autoridad edil esto no sería causal de vacancia, ya que contaría con residencia múltiple.

“Yo he cambiado mi DNI al distrito de Santiago de Cao, pero no quiere decir que yo he dejado de vivir en mi domicilio legal, que es Casa Grande. He cambiado por un tema de reparto de herencia de parte de mis bisabuelos, pero yo sigo viviendo en Casa Grande”, afirmó.

En ese sentido, Jhon Vargas dijo sentirse confiado en salir airoso de este proceso de vacancia.

Sobre los comentarios que indican que cambió de domicilio para postular en octubre de 2026 a la alcaldía de Santiago de Cao, aseguró que su posible candidatura todavía no la ha decidido.