La Contraloría General de la República (CGR) informó ayer que 1,400 beneficiarios de diversos comedores populares de la provincia liberteña de Gran Chimú no recibieron canastas de alimentos entre marzo y junio del año pasado.

Pesquisas

La entidad estatal detalló que según el Informe de Control Específico N° 010-2025-2-3614,8 (periodo de evaluación noviembre de 2023 - julio de 2024), la División de Programas Sociales de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú realizó en febrero del año pasado un requerimiento de alimentos para abastecer el PCA (Programa de Complementación Alimentaria) con siete tipos de productos, entre ellos: arroz, frijoles, aceite y filete de pescado.

Sin embargo, agregó, “fue recién a fines de mayo que la entidad suscribió el contrato por S/ 281,000 para la compra de cinco de los productos solicitados. Esta situación hizo que los beneficiarios del PCA permanezcan desabastecidos durante los meses de marzo, abril y mayo”.

“Los dos alimentos pendientes (frijol de palo y zarandaja) fueron adquiridos a mediados de junio al mismo proveedor por S/33,432, y entregados a la entidad los primeros días del mes siguiente, situación que generó un desabastecimiento de estos productos durante los meses de marzo a junio. En ambos casos, los alimentos fueron suministrados en tres entregas”, agregó.

El órgano de control detalló, además, que este retraso en la adquisición de la canasta de alimentos se dio a pesar de que desde febrero de 2024 la municipalidad de Gran Chimú “ya contaba con los recursos financieros (S/ 314,580) necesarios para realizar la compra de manera oportuna”.

Tendrían presunta responsabilidad administrativa de esta situación cuatro funcionarios del municipio andino, por lo que el informe fue comunicado al alcalde provincial para que tome las acciones que correspondan.