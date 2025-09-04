La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) dio un duro golpe a la minería ilegal que se practica en la provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad.

MIRA ESTO| Cae banda acusada de perpetrar asaltos por S/ 200 mil en Trujillo

En el caserío El Toro y el centro poblado Shiracmaca, en el distrito de Huamachuco, se destruyeron 12 bocaminas, 30 campamentos mineros y 90 pozas de recirculación y cianuración. Además, se decomisaron crisoles, sopletes, balones de gas, generadores eléctricos, entre otros equipos.

En el sector Cerro Chilco, asimismo, se incautó maquinaria pesada: dos chancadoras, una excavadora sobre oruga, tres volquetes y dos cargadores frontales. En este operativo también se intervino a tres personas.

La acción fue dirigida por la Fiscalía, en coordinación con las direcciones de Medio Ambiente, Contra la Minería Ilegal y Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Asimismo, participaron funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Formalización Minera y la Sunat.