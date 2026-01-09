Este viernes, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público ejecutaron un mega operativo anticorrupción que terminó con la captura del alcalde distrital de Chao, Juan Carlos Soles Carbajal, junto a seis empresarios y subcontratistas vinculados a presuntas irregularidades en la adjudicación de una obra pública en la provincia de Virú. La intervención se realizó en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada y otros actos de corrupción en la gestión municipal.

Durante la operación, personal de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP y de la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo siete detenciones preliminares y hasta 15 allanamientos de manera simultánea en distintas zonas de la región La Libertad. Entre los inmuebles intervenidos figura la sede de la Municipalidad Distrital de Chao, así como propiedades vinculadas a funcionarios y empresarios investigados.

Presunta red criminal

De acuerdo con la tesis fiscal, en la comuna de Chao habría operado una presunta organización criminal que habría direccionado la buena pro y la ejecución de la obra de la institución educativa 82210 “Karina Violeta Damián Alayo” a favor del Consorcio JANACA. Esta presunta concertación entre funcionarios y privados habría generado un perjuicio económico al Estado superior a 5.5 millones de soles.

En medio de la intervención fue capturado el alcalde Juan Carlos Soles Carbajal, señalado como uno de los principales implicados en la presunta red. Junto a él fueron intervenidos el empresario Edwin Chávez Rodríguez y los subcontratistas Karla Valqui Chávez, Riquelme Mantilla García, Jhoed Blas Quispe, Carlos Cancino Cervan y Cosme Orbegoso Quispe, todos investigados por su presunta participación en la organización conocida como “Los Perturbadores del Saber”.