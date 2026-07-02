El Juzgado Mixto de Parcoy, en la provincia de Pataz, dictó nueve meses de prisión preventiva contra una persona que intentó matar a su expareja y luego asesinó a balazos a su excuñado.

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Sustentación

Durante la audiencia, el fiscal provincial Enrique Valverde, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, acreditó que la madrugada del último 31 de mayo, en el anexo Pampa del Espino (Parcoy), Arquímedes Rojas Fernández perpetró un violento ataque armado contra una familia.

El imputado llegó a la vivienda de su expareja sentimental Silvia Nancy Diestra Valle para disparar contra el inmueble, porque la mujer no quería retomar la relación que habían mantenido.

De acuerdo a las investigaciones, Arquímedes Rojas dirigió el atentado contra el espacio en donde la mujer descansaba, logrando rozarle un proyectil en la casaca que vestía.

Ante los gritos de auxilio, Winston Alvarito Diestra Valle, hermano de la fémina que también se encontrada dentro de la casa, salió del predio e intentó espantar al pistolero. Sin embargo, el agresor le disparó a quemarropa en el cuello y la nuca, causándole la muerte.

Diligencias

De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, este homicidio se ejecutó con la finalidad de “ocultar o facilitar la agresión previa contra la mujer”.

Ante las evidencias, el acusado es procesado por los presuntos delitos de feminicidio en grado de tentativa, homicidio calificado y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Además, durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal provincial Enrique Valverde destacó que el imputado demostró una alta peligrosidad y total ausencia de arrepentimiento, llegando incluso a proferir amenazas de muerte masivas contra los pobladores de la zona tras su detención.

“Con la obtención de esta medida coercitiva, el Ministerio Público asegura la permanencia del investigado en un centro penitenciario mientras culmina las investigaciones correspondientes para requerir la máxima pena en el juicio oral”, indicó la Fiscalía.

Detención

Cabe precisar que Arquímedes Rojas fue atrapado por las rondas campesinas horas después de perpetrar el asesinato. Luego fue puesto a disposición de la Policía, en donde confesó que escondió el arma usada para el crimen en una chacra.