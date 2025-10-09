Extorsionadores atacaron a balazos el Terminal Terrestre de Pasajeros Chepén-Chiclayo. El atentado fue perpetrado por dos delincuentes que llegaron en motocicleta hasta el paradero situado en la avenida Ezequiel González Cáceda, a pocos metros del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chepén.

El atentado ocurrió la tarde del último miércoles, cuando las unidades se encontraban estacionadas esperando pasajeros.

De acuerdo a las primeras informaciones, los disparos impactaron contra tres vehículos: dos combis y un auto colectivo.

Este es el segundo ataque que sufren los transportistas en este terminal terrestre. El 9 julio último, delincuentes en motocicleta también dispararon contra una miniván que se encontraba estacionada en ese lugar.

El caso es investigado por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Chepén.