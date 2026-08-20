Un triple choque dejó dos heridos en la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú. La Subgerencia de Seguridad Ciudadana de esa jurisdicción confirmó que el accidente ocurrió a las 6:05 de la mañana de ayer a la altura del sector Portada Huancaco.

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Al lugar se trasladaron serenos para auxiliar a los lesionados, entre ellos una anciana que quedó atrapada en uno de los vehículos.

De acuerdo al reporte municipal, el triple choque habría sido originado por un tráiler que impactó contra una camioneta y lo arrastró hacia un ómnibus que esperaba que la luz del semáforo cambie para continuar con su recorrido.

La unidad particular, que llevaba dos pasajeros, fue la más perjudicada, pues las partes trasera y delantera quedaron aplastadas. Esto originó que una adulta mayor que iba como copiloto quede atrapada.

Ella junto al chofer de ese vehículo fueron trasladados al Hospital de Virú. Al lugar del accidente llegaron agentes de la comisaría de Virú, que se encargarán de investigar el caso.