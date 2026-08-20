Avanzan las pesquisas para identificar al sicario y a los autores intelectuales del asesinato de la abogada Helenn Silva Padilla (44), perpetrado el pasado 15 de agosto. Ayer se conoció que tras analizar el contenido del celular de la víctima mortal, la Policía Nacional encontró grabaciones de conversaciones, mensajes de texto y videos que confirmarían que la letrada era amenazada por dos de sus patrocinados que hoy están presos en el penal El Milagro, en Trujillo.

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Se trata de reclusos que están presuntamente involucrados en el homicidio del dirigente deportivo Robert Becerra Alcalde, ocurrido el viernes 10 de julio de este año en la provincia de Chepén.

Amenazas

Los internos de iniciales J. M. V. (20) y J. S.S. (40) habrían estado constantemente reclamando a la abogada les devuelva el dinero (monto no precisado) que entregaron como adelanto para que mediante una defensa técnica evitara que los encierren en la cárcel.

Sin embargo, eso no sucedió, toda vez que el Poder Judicial dictó prisión preventiva por nueve meses contra los sospechosos. Desde ese momento, empezaron las exigencias para que la letrada devuelva el dinero que le habían pagado como adelanto.

Según un informe del Diario La República, los internos amenazaban con matar a Helenn Silva si no devolvía el dinero abonado y eso ha quedado evidenciado en los mensajes de texto, audios y videos hallados en el celular de la joven profesional.

Lamentablemente, las advertencias de que le harían daño se concretaron el pasado 15 de agosto, a las 5:55 de la tarde, en el restaurante Pikeitos, ubicado en la avenida Panamericana 639, en el distrito de San José, provincia de Pacasmayo.

La abogada departía una amena tarde dentro del local al lado de su pareja y amigos, cuando un sicario que llevaba puesto un casco de motociclista le descerrajó tres balazos en la cabeza, cuando su víctima se encontraba de espaldas.