Una serie de protestas se han reportado después de que el Congreso de la República aprobara en primera votación el dictamen de la nueva Ley Agraria, a la que han denominado “Ley Chlimper 2.0”, pues se alega que, supuestamente, favorece a grandes empresas agroindustriales, toda vez que se les estaría reduciendo el impuesto a la renta del 29, 5% al 15% por los siguientes 10 años. Sin embargo, Yuri Armas Peña, director la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), tiene una apreciación completamente diferentes y estos son sus argumentos.

¿La nueva Ley Agraria favorece de manera inmerecida a las agroexportadoras como dicen algunos sectores?

Primero, quiero decir que esta nueva Ley Agraria no toca ni una sola coma del capítulo laboral. Los derechos de los trabajadores son inalienables, irrenunciables y no pueden sufrir retrocesos. Ahora bien, con esta nueva ley, la condición del trabajador, los beneficios que tienen siguen tal cual y no se han modificado.

Lo que se cuestiona es que esta iniciativa afectaría al erario nacional y generaría un forado fiscal de más de S/ 1,180 millones al año. ¿Qué puede decir sobre eso?

El sector agroindustrial en el Perú, según el Banco Central de Reserva (BCR), en el 2024 generó 535 mil puestos de trabajo formales y directos. Estas fuentes de empleo han generado S/ 15,780 millones en sueldos y salarios, lo que representa S/2,800 millones de Impuestos General a la Venta (IGV) que recauda el Estado peruano. Entonces, cuando los que se oponen dicen que, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esto afectaría en S/ 18,180 millones por año, eso es un supuesto, un tal vez. Lo que yo estoy hablando son cosas reales que ya pasaron, pasan y seguirán pasando.

En efecto, se dice que estas grandes empresas agroexportadoras generan importantes ingresos económicos y no merecen que les reduzcan el impuesto a la renta. ¿Cuál es la justificación?

Estamos confundiendo, los ingresos que acabo de mencionar son para el trabajador, no es para la empresa. Esos son sueldos que recibimos los que trabajamos en las compañías. Es la economía que se genera para las personas; es para esas 93 mil personas que trabajan en la agroindustria en la región La Libertad.

Pero las personas que han salido a protestar aseguran que sus sueldos son bajos y no se les brinda las condiciones adecuadas para laborar en el campo. ¿Qué opina?

A mí me encantaría que tú y otras personas visiten los campos y vean las condiciones en las que se trabaja. Hay lugares para asearse. Es obligatorio el uso de bloqueadores solares. Los trabajadores tienen un tipo de uniforme que refracta la luz solar y eso también es obligatorio. Es más, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) nos visita constantemente y multa si no se cumple con todo esto.

¿Hay empresas que no cumplen con esas obligaciones?

Yo hablo por las 27 empresas asociadas a ADAS. No puedo hablar de las demás. Nosotros cumplimos con los estándares nacionales e internacionales. Nos audita cada país del destino. Tenemos certificaciones que van para el Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Japón, China. Hay que cumplir la reglamentación y legislación local e internacional.

¿Los sueldos?

A ver, el promedio del año pasado fue de S/ 2,066 al mes. Eso quiere decir que hay los que ganan más y otros menos. Eso es de acuerdo al bono de productividad. Hay personas que en campañas de arándano pueden sacar S/ 3,700 mensuales. Es más, los trabajadores agroindustriales tienen movilidad.

Entonces, insisto, ¿qué justifica el beneficio de la reducción al impuesto a la renta a las agroexportadoras?

Los países tienen que promocionar sus actividades productivas para que pueda competir afuera. Por ejemplo, nosotros producimos paltas y competimos con México y tenemos un sobrecosto de flete desde los puertos, ya sea de Paita o Callao hasta Estados Unidos. ¿Cuánto le cuesta a México llevar las paltas a Estados Unidos? Ellos van en taxi y nosotros necesitamos ser más competitivos.

Es decir, la justificación es que esto les permitirá potenciar la promoción de su producción, generar mayor venta y exportación. ¿Es así?

Es lo correcto, esto te ayuda a dinamizar, recuperar competitividad y generar más empleo.