Elías Rodríguez Zavaleta, reveló que en los últimos meses, desde el partido de César Acuña, han buscado a los consejeros elegidos por el movimiento regional Trabajo Más Trabajo. Según precisó, se ha intentado quebrantar la voluntad popular que les aseguró ser mayoría en el Consejo Regional. También dijo que no tiene como anhelo postular al Congreso en abril de 2024 y calificó la gestión del exalcalde José Ruiz y el exgobernador Manuel Llempén.

VER MÁS: Los retos de César Acuña en el Gobierno Regional de La Libertad

Desde octubre hasta este momento, ¿APP habría intentado “jalar” a consejeros elegidos por Trabajo Más Trabajo?

Durante estos meses hemos visto parte de una lamentable manera de hacer política. Nuestros consejeros han sido presionados, buscados y hasta hostigados, queriendo quebrantar la posición política por la que ellos fueron elegidos. Es una parte que no debería existir en la política. Pienso que un líder debe ganarse el respeto con el trabajo, la política de comprar conciencias, debería ser desarraigada. Por la grandeza de la Región, nosotros debemos decirle a él (César Acuña) que le vamos a dar gobernabilidad, que no vamos a ser una posición criminal. Vamos a demostrar, trabajo, decencia y transparencia.

¿Los 9 consejeros regionales que fueron elegidos por Trabajo Más Trabajo han mantenido una posición firme?

Hasta el día de hoy es así y espero que esto siga ocurriendo en los siguientes cuatro años en donde ellos tendrán que demostrar ante la población que han sido elegidos para fiscalizar, legislar y trabajar a favor de la región.

Se viene un año electoral y Trabajo Más Trabajo ha cumplido un año en el ámbito político, local y regional. ¿Qué han planificado de cara al adelanto de elecciones de abril de 2024?

Como actores políticos y como una institución política, el objetivo principal tiene que ser crear cuadros jóvenes, buscar la constante participación y capacitación de sus miembros, contar con nuevos miembros, hacer que los que han salido elegidos hagan bien las cosas y llegado su momento seguramente vamos a analizar la participación que podríamos tener el año 2024 como movimiento y definitivamente el 2026. Trabajo Más Trabajo sigue activo totalmente y seguramente las evaluaciones en estas participaciones tendrán que darse en un tiempo, tener la opinión de sus líderes y escuchar a la población.

Y su participación como candidato al Congreso de la República, ¿Es una posibilidad?

La política es cambiante, nadie sabía que se produciría un nuevo encuentro entre la población y su destino al emitir un voto, simplemente te diré que vamos a impulsar y hacer las cosas bien. Te diré que no es esa mi preocupación o mi anhelo de volver al Parlamento. En este momento estoy en una posición de impulsar el movimiento y desde el lugar donde estamos dar una opinión crítica, responsable y objetiva.

Acuña ha señalado que no renunciará para participar en el adelanto de elecciones. ¿Qué opina?

El señor Acuña ya fue gobernador, renunció, postuló a la presidencia y le fue mal. En esta ocasión creo que ese error no lo puede volver a cometer porque ha sido elegido nuevamente por los liberteños y creo que sería un desastre total que tome esta decisión. Creo que ya tiene sus años para demostrar que se debe cumplir con la palabra y creo que así será.

¿Qué balance hace sobre la gestión de José Ruiz?

Quiero decirte que la gestión de Alianza para el Progreso en la provincia de Trujillo, con todos los problemas que ha tenido, y en la Región La Libertad, es una gestión lamentable y para el olvido. Creo que esto hay que corregirlo y quienes ya están al frente deben enmendar los caminos que otros transitaron y hacer su mejor esfuerzo porque La Libertad lo necesita y lo merece. Ha sido una gestión con nota des aprobatoria y para el olvido.

¿Con esta situación se podría decir que José Ruiz tiene las puertas cerradas del movimiento de Trabajo Más Trabajo?

Nunca hemos tenido una conversación con el señor José Ruiz al respecto, no me gustaría tampoco señalar nombres o personas, pero no habido ningún acercamiento de esta naturaleza.

En el caso de Daniel Marcelo sí y él lo ha confirmado

Con Daniel Marcelo nos conocemos hace muchísimos años, es una persona que tiene bastante arraigo en el distrito de La Esperanza y seguiremos seguramente conversando en el tiempo, pero en lo político, las cosas van fluyendo y se van dando conforme pasa el tiempo, veremos lo que pasa más adelante.