Al 100% de actas contabilizadas, siete candidatos a diferentes alcaldías distritales ganaron por menos de cien votos de diferencia en la región La Libertad en las elecciones del último domingo, según los resultados emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Se trata de los aspirantes a los municipios de Ongón, Ucuncha (Bolívar), Huaylillas (Pataz), Santa Cruz de Chuca (Santiago de Chuco), Paranday (Otuzco), Marmot (Gran Chimú) y Simbal (Trujillo).

NERVIOS

De todos estos casos, el que más llama la atención es el de Ongón, cuyo virtual alcalde es Linder López Vásquez. El candidato de Podemos Perú se impuso con 446 votos, apenas uno más que su más cercano contendor, Johan Palomino Arellano, de Perú Primero.

Le sigue Fernando Morales Chinchay, de Alianza para el Progreso (APP). Por él sufragaron 395 ciudadanos, siete más que Víctor Robles Acuña (388), de Podemos Perú. Ambos fueron los únicos candidatos al sillón edil del municipio de Huaylillas.

Otro caso particular es el de Rafael Valencia Rebaza, de APP, quien asumirá la Alcaldía de Santa Cruz de Chuca tras haber ganado los comicios con 615 votos, 14 más que Mariano Ruiz Rojas (601), de Podemos Perú.

A ellos se suma Juan Carlos Vilca Taboada, también de APP, en Paranday. Le dieron su respaldo 188 electores, frente a los 160 que sufragaron por Edinson Cava Morillos.

Luis Peche Culque es otro exaspirante de APP que ganó las elecciones en Ucuncha por un mínimo margen: 57 votos. Él se impuso a Manuel Barbarán Mariñas, de Podemos.

En Simbal el virtual alcalde es Hever Vargas Lingán, de Fuerza Popular. Su contrincante más cercano fue Aldo Pereda Loyola, de APP. Mientras que por el primero sufragaron 763 ciudadanos, por el segundo lo hicieron 704.

En Marmot, Elia Moreno Cruz, de Somos Perú, le ganó por 62 votos (400-338) a Roberto Rodríguez Munive, de Avanza País.