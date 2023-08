Los restos de Fabiana Hernández Barba (18), quien murió en el accidente aéreo ocurrido el 28 de julio en el mar de Huanchaco, fueron sepultados ayer en el cementerio El Remanso, en Huanchaquito.

VER MÁS: Consejo Regional de La Libertad pide al Ejecutivo declarar en emergencia al sector Salud





Último adiós

El cuerpo de la joven fue llevado desde su casa, en la calle Abraham Valdelomar, en el asentamiento humano Ramón Castilla de Huanchaco, hasta el velatorio del camposanto. Ahí sus familiares, amigos y vecinos la recordaron y le dieron el último adiós.

Tras las exequias, Patricia Barba recordó que su sobrina soñaba con ser una piloto profesional.

“La vamos a recordar feliz por lo que hacía. Nosotros agradecemos a Dios que a Fabiana la hayamos encontrado, que le hayamos dado cristiana sepultura, porque lamentablemente a todos estos jovencitos hasta ahora no los encuentran. Ella todo el tiempo quiso ser piloto, mi hermana nunca quiso, nosotros también le decíamos que cambie de carrera, pero ella quería”, indicó.

También consideró que existió negligencia de la escuela Juan Bielovucic Cavalier (JBC), pues creen que la alerta que dieron desde la avioneta hacia la torre de control del aeropuerto de Trujillo fue por una falla mecánica.

Además, cuestionó que luego del accidente no se haya tenido un plan de emergencia para rescatar a los tripulantes de la avioneta siniestrada.

“Acá en Trujillo no hay un plan de contingencia, porque nosotros el día del accidente estuvimos en el aeropuerto y el aeropuerto (estaba) cerrado. Cuando hay un plan de contingencia todos salen, salen los bomberos, las Fuerzas Armadas, pero acá en Trujillo ese día no hubo nada, los únicos que fueron fue salvataje de Salaverry, que nos ayudó e hicieron lo posible”, afirmó.





Rescate

Las labores de búsqueda para encontrar a los desaparecidos en el accidente –Santiago Aldaz García (30), Mait Franklin Jiménez Barreto (19) y Boris Corrales Vásquez (24)– siguen.

El capitán del Puerto de Salaverry, Richard Fuchs, informó que 90 miembros de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Ejército y la Policía continúan en las labores para encontrar a los tripulantes de la nave. A estos trabajos, además, se sumaron una veintena de trabajadores de municipios distritales que van desde Trujillo hasta Pacasmayo.

Sin embargo, para los familiares de las víctimas se podría hacer más. Por ello, desde ayer, contrataron una embarcación pequeña (chalupa) y desde las 3:30 de la mañana se aventuraron en el mar.

“Tenemos esperanzas de que haya alguna isla cercana rocosa o algo en donde puedan estar atrapados, queremos agotar todas las posibilidades. Hasta que yo no lo vea a él no me voy a rendir”, dijo Nataly de Albert, pareja del desaparecido Mait Jiménez.





Los familiares de los tripulantes pidieron el apoyo de autoridades y empresarios, pues el costo del alquiler de la nave y combustible suma más de S/ 2 mil.

Para cualquier ayuda, se pueden comunicar al número de la joven: 972460497.





Atrapados

Para el piloto privado Carlos Urtecho, los cuerpos de las tres víctimas podrían estar atrapados en el avión, debido a que llevaban puestos los cinturones de seguridad. Por ello, dijo que la Marina de Guerra necesita primero ubicar la avioneta para que pueda rescatarlos.

“Están dentro de la cabina del avión, porque si hubieran salido superficialmente, el mar ya los hubiera botado al segundo día”, afirmó a RPP Trujillo.