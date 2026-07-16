El Gobierno Regional de La Libertad entregó un terreno para la recuperación del Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Pacasmayo.

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El santuario es uno de los principales referentes históricos y religiosos del norte del país. “Fue edificado después del terremoto de 1619 y declarado Monumento Histórico Nacional en 1941”, destacó la Región.

La suscripción de la entrega del terreno estuvo a cargo de la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, y el fundador de la empresa financista Paltarumi SAC, Jimmy Pflücker Pinillos.

“El proyecto de restauración convertirá a toda la estructura en un espacio más atractivo. Aquí crecerá el turismo religioso del norte. La Libertad es prioridad en nuestras inversiones”, señaló el empresario.

El proyecto iniciará con la elaboración del expediente técnico, que demandará un periodo de un año, y posteriormente se realizará la ejecución física de los trabajos, por un tiempo de al menos dos años.

La obra se ejecutará a través de la modalidad de Obras por Impuestos (OxI).