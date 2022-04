“Literalmente, Essalud se encuentra en estado de emergencia”, dice Miguel Paredes Aranda, secretario general de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud - Base Virgen de la Puerta. En poco más de 30 días, la Gerencia de la Red Asistencial de Essalud La Libertad ha tenido tres gerentes.





Sin rumbo

Para el dirigente sindical, los cambios constantes de gerente en la Red Asistencial La Libertad han agudizado aún más la crisis que azota a Essalud. “Esto afecta no solamente al hospital, sino a todos los pacientes en general, pues si no hay medicinas, como viene ocurriendo, a quién vamos a exigirle si no hay un gerente que dirija el timón”, lamenta.

El último miércoles, Essalud comunicó la designación de Julio García Cabrera como gerente de la Red Asistencial La Libertad en reemplazo de Leonelo Napoleón Díaz Alvarado, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 315-PE-ESSALUD-2022, firmada por el presidente ejecutivo, Alegre Raúl Fonseca Espinoza.

Lo curioso en este caso es que Leonelo Díaz Alvarado, quien tiene una maestría en la Universidad Internacional de Andalucía y un doctorado en la Universidad de Sevilla, recién había sido asignado el 8 de marzo; es decir, solo duró en el cargo 29 días.

Díaz, sin embargo,fue nombrado gerente de Essalud La Libertad apenas tres días después de que se emitiera la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 180-PE-ESSALUD-2022, que designaba en el mismo cargo a la doctora Marisabel Deyanira Huerta Coronel, en reemplazo de José Luis Carranza Castillo.

Según fuentes de Essalud, Julio García Cabrera sería presentado hoy como gerente regional; no obstante, su designación viene siendo duramente cuestionada por un grupo de trabajadores, pues no cumpliría el perfil que se requiere para desempeñar tal función.

De acuerdo con una publicación que circula por redes sociales, García es médico cirujano con especialidad en cirujía oncológica, pero no tiene estudios de posgrado ni “la experiencia específica”. Además, según la misma publicación, su caso sería denunciado ante el Ministerio Público porque habría presentado “certificados y constancias falsos”.

Para este mismo grupo de trabajadores, quienes estarían detrás de la designación de Julio García como gerente de la Red Asistencial La Libertad son Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Aprista Peruano (PAP). “Gente improvisada, por eso no avanza el sector salud”, se añade en la referida publicación.

En la misma, se indica que se sugirió como gerente regional a José Elías Cabrejo Paredes, reconocido médico cirujano con especialidad en medicina familiar y comunitaria, investigador y docente con estudios de maestría y doctorado.

“Si no hay gerente, no hay gestión. Están faltando también medicamentos para los pacientes oncológicos, además de personal adecuado para el puesto”, agregó Miguel Paredes.

Juan Ruiz Pereda, secetario general de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud - Base Gerencia Administrativa, también fue enfático y señaló que “si hay continuos cambios, siempre va a haber un atraso y va a afectar la salud de los asegurados”.

Ruiz, además, denunció que en Essalud La Libertad se vienen realizando contrataciones y adquiciones presuntamente irregulares que, incluso, han terminado con la sanción de un alto funcionario.

“¿Está bien que se contrate a un contador, a un abogado, a un administrador... para atender la primera línea [de batalla] contra la Covid-19? Como son allegados a las máximas autoridades [de Essalud], siguen incluso en el cargo y sin reunir el perfil que se requiere”, cuestionó.

El dirigente también cree que la designación del gerente de la Red Asistencial tiene tinte político y el nombramiento de García se habría tejido en el Congreso de la República.

“Esto se maneja políticamente”, expresó.

En la misma línea, el secretario general de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud - Base Víctor Lazarte Echegaray, Carlos Rocca Luna Victoria, opinó que estos constantes cambios en la gerencia regional de Essalud pueden estar afectando el desarrollo de proyectos de infraestructura en beneficio de los asegurados. “El poco tiempo que están en el cargo no les es favorable para concretar sus objetivos”, refirió.

En el mismo nosocomio, personal administrativo aseguró que la atención continúa siendo “una de las principales deficiencias”. “Estamos de cabeza”, resumieron.

Este Diario se comunicó con el área de Imagen de Essalud para conocer sus descargos, pero solo se nos indicó que se estaba coordinando una entrevista.