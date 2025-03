Con un gran corso con comparsas y carros alegóricos, danzas típicas con trajes coloridos, juegos de gallos a cordel, palos cilulos, globeadas carnavaleras, parodia del ‘hacendado carnavalero’, platos típicos y la participación de Miss Perú la Libertad, Karla Abanto, este sábado 8 y domingo 9 de marzo se desarrollará el Carnaval Carabambino.

El alcalde de Carabamba, Percy Blas Benites, invitó a la población liberteña en general a visitar su distrito, donde por segundo año consecutivo se vuelve a organizar esta tradicional fiesta que el año pasado superó las expectativas y se espera volverá reeditar el éxito de esta celebración que congregó a muchos turistas e integró a los vecinos de los barrios locales.

En concurrida conferencia de prensa, en la que participaron Karla Abanto, Miss Perú La Libertad; y Tatiana I, reina del Carnaval Carabambino, que engalanarán las actividades programadas este año, se dio a conocer el programa elaborado con tal motivo.

Tenemos una rica historia que invitamos a conocer a la población liberteña, dijo el alcalde antes de dar a conocer el programa festivo, que incluye actividades sociales, y costumbristas, entre otras, señaló la autoridad edil.

“Carabamba es conocida como el lugar donde se produce la mejor papa del Perú”, dijo, dando a conocer que desde Trujillo se puede llegar en dos horas y media a su tierra, pasando por Agallapampa o viajando por Virú. Este fin de semana las familias trujillanas pueden visitarnos para saborear el cuy con queso carabambino o cuy con mote; el jamón con papa y otras delicias de la gastronomía local, añadió.

Indicó que este año se realizará por primera la parodia del ‘hacendado carnavalero’, recordando que por el año 1950 comenzó la importante obra del dique de Carabamba, que necesita ser mejorado y de donde la población hace uso del agua para consumo humano y para cultivar unas 500 hectáreas de papa y otros productos.

En la conferencia de prensa participaron Lorena Blas, presidenta del Consejo Regional y consejera por Julcán, provincia a la que pertenece Carabamba; los consejeros regionales de Sánchez Carrión, Estela Crisólogo, miembro de la actual mesa directiva; Nancy Puitiza, de la provincia de Bolívar, Segundo Cepeda, de Chepén: Samuel Leyva, de Ascope e Irma Ávalos, de Otuzco; así como la directora de la Casa de la Identidad Regional, Nora Bennot y la gerente regional de Turismo, Angélica Villanueva.

“Este el segundo año que Carabamba se anima a hacer esta fiesta que se ha convertido en una de las mejores de la región gracias la iniciativa del alcalde distrital y con trabajo articulado de sus funcionarios y personal municipal”, dijo Lorena Blas.

Hablar de Carabamba es hablar de la humildad y sencillez de su población, de sus costumbres y de su gastronomía, lo que se va a compartir con los visitantes durante este fin de semana, añadió, invitando a todos los liberteños a visitar este distrito.

“Van a traer los mejores recuerdos de este viaje. Van a bailar y disfrutar los carnavales. Como representante de la provincia de Julcán y de uno de los distritos más bonitos de la provincia los invitó a visitar Carabamba, que los espera con los brazos abiertos”, enfatizó.

EL PROGRAMA

El sábado 8, a las 6:30 a.m. saludo a la aurora con la quema de 21 camaretazos; 8.30 a.m. recepción de las prestigiosas bandas de músicos que animarán el carnaval; 9:30 a.m. izamiento de pabellones; 10.00 a.m. recepción de distritos y barrios participantes; 12:00 m. almuerzo de confraternidad y a la 1:00 adorno y parada de palos cilulos y gallos a cordel.

El domingo 9, a las 6:30 a.m. saludo a la aurora con la quema de 21 camaretazos; 8:30 a.m. ingreso de las bandas de música; 9:30 a.m. recepción y bienvenida a Miss Perú La Libertad, Karla Abanto; 10:00 a.m. visita y sesión de fotos en el histórico dique de Carabamba; 11:00 a.m. corso con comparsas y carros alegóricos, acompañados de danzas típicas con trajes coloridos; 12:30 p.m. ingreso triunfal del ‘hacendado carnavalero’; 1:00 p.m. bienvenida al hacendado hijos e hijas y a toda la población visitante; 2:00 p.m. inicio de la gran globeada carnavalera; 3.00 baile carnavalero; 4:00 p.m. juego de gallos a cordel y palo cilulos.

