Un muerto y tres heridos dejó la explosión de un taller dedicado a la fabricación de productos pirotécnicos en la provincia de Otuzco, en La Libertad.

Fatal

La tragedia ocurrió a la 1:35 de la tarde de hoy, jueves, en un inmueble situado en la tercera cuadra de la calle San Juan, en el barrio Santa Rosa.

Autoridades de esa jurisdicción informaron que la fuerte explosión originó que la vivienda de adobe se desplomara y sepultara a cuatro personas que en ese momento se encontraban trabajando.

Hasta el lugar llegaron policías, serenos y vecinos, quienes ayudados de una pala mecánica y una excavadora lograron rescatar a las víctimas.

Lamentablemente, en el lugar falleció Santos Ortecho Ríos. En tanto, Rafael Alejandro Trillo Chávez fue auxiliado por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (Samu). Ellos lo llevaron de emergencia al Hospital de Apoyo de Otuzco, en donde se recupera.

Asimismo, otras dos personas que también estaban en la casa y resultaron heridas no quisieron recibir atención médica y fugaron.

Investigan

Al lugar también llegaron representantes del Ministerio Público, quienes dispusieron el levantamiento del cadáver y su internamiento en la morgue de Trujillo. Además, junto a la Policía, iniciaron las investigaciones para determinar las causas de esta tragedia. Por el momento, la principal hipótesis sería una mala manipulación de los fuegos artificiales.

Pobladores, por su parte, pidieron a las autoridades fiscalizar este tipo de actividades porque no sería la primera vez que ocurren explosiones en talleres pirotécnicos de Otuzco.