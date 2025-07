Los transportistas de la empresa Diez Ases viven una verdadera pesadilla por culpa de las organizaciones criminales que operan en la región La Libertad. La madrugada de hoy, jueves, un delincuente quemó una combi de esta compañía en el distrito de Chao, en la provincia de Virú. Con este ya son siete los atentados a esta asociación en lo que va del año, los que dejaron tres víctimas mortales.

Así fue

Este nuevo ataque criminal se registró a las 2 de la mañana en el sector Las Violetas de Nuevo Chao, cuando el vehículo estaba estacionado en el frontis de una vivienda. Cámaras de seguridad habrían registrado el accionar delictivo. Según informó el dueño de la unidad móvil, un joven llegó y, tras rociar combustible en la combi, le prendió fuego. El delincuente, incluso, se habría quemado la mano cuando perpetró el ilícito.

“¿Quién me va a responder?, ¿cuánto dinero he perdido?, gracias a Dios estoy vivo, pero acá tiene que haber una solución. Este carro es nuevo, yo todavía pago letras (al banco) y ahora ¿quién me va a responder por esto?”, dijo la víctima en declaraciones para Radio Ke Buena Virú.

El transportista reconoció que este ataque habría sido orquestado por extorsionadores que exigen el pago de cupos a la empresa. Incluso, reveló que el domingo pasado un vehículo ya se había salvado de ser incendiado.

También dijo que los transportistas realizan pagos por concepto de seguridad a la compañía. Por ello, solicitó que se haga cargo y ayude en la refacción de su unidad móvil, que quedó inutilizable.

Están en la mira

Las organizaciones criminales buscan que la empresa Diez Ases pague cupos a punta de sangre y fuego. Solo en lo que va del año se han registrado siete ataques a esta compañía, lo que dejó tres fallecidos.

El 28 de enero, Fanny Limo Gordillo murió cuando balearon una unidad en Paiján, Ascope. Al día siguiente, delincuentes dispararon el terminal de esa asociación en Trujillo.

El 8 de marzo, atacaron con explosivos el local situado en San Pedro de Lloc (Pacasmayo) y el 17 de ese mismo mes el universitario Joan Aimar Becerra Quiroz falleció cuando atacaron a tiros un vehículo en Ascope.

Asimismo, el 16 de mayo otra miniván fue baleada en Paiján y el 7 de julio dispararon contra una combi en el sector Valle de Dios, en Virú. En ese atentado murió el chofer Erick Palacios Reyna.

Fuentes de esa empresa indicaron que ante la ola de ataques y la falta de respuesta de la Policía, varios conductores habrían optado por retirarse de esta compañía.