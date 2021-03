Fernando Huere Aguilar, candidato al Congreso con el número 1 por el partido político Podemos Perú en la región La Libertad, participó hoy en el programa de entrevistas “Diálogos con Correo”. El exjefe del IPD indicó que entre sus principales propuestas está la creación del Ministerio del Deporte.

“Como deportista vengo luchando hace muchos años con el tema de la creación del Ministerio del Deporte. El deporte está en crisis y necesitamos hacer algo por nuestra niñez, nuestra juventud, que está relegada. No tenemos infraestructura deportiva, el estadio Puno está cerrado, en el estadio de Vista Alegre (Víctor Larco) se han caído las paredes y no se hace nada. Es una problemática no solo de la región, sino del Perú”, indicó.

Propuestas de llegar al Parlamento

También prometió que de llegar al Legislativo no solo propondrá leyes, también revisará las que ya se han promulgado, con la finalidad de proponer cambios.

“En el hipotético caso que sea congresista voy a legislar a favor de los que más necesitan, voy a proponer leyes a favor del pueblo, nunca votaré por una ley en contra del pueblo. No solo hay que proponer leyes, hay que revisar leyes anteriores, como son las concesiones mineras, las concesiones aéreas, las concesiones portuarias. Todo está hecho o arreglado por los grupos de poder con muchos congresistas que se han unido y han hecho leyes en contra de nosotros”, agregó.

Fernando Huere Aguilar también se pronunció respecto a su militancia. Él dijo que se afilió a Podemos Perú hace tres meses, tras recibir una invitación.

“Lo que pasa es que pude ver que era un equipo con 11 guerreros congresistas que estaban luchando por los más necesitados. Las leyes que ha sacado Podemos Perú, la mayoría, son por lo más necesitados, por ejemplo, la ley de la AFP, la ley de la ONP, la ley de la usura bancaria”, señaló.

El candidato también aclaró que nunca militó en el Apra. No obstante, sí reconoció que su “corazón” le pertenece a ese partido.

“Nunca he pertenecido al partido (Apra) y eso se puede verificar. Es la primera vez que incursiono en un partido político, que es Podemos Perú. Sin embargo, mi corazón, mi familia, toda mi descendencia lleva el corazón aprista. Eso, indudablemente, no cambiará, tendrán que quitarme el corazón para poder dejar a ese partido, que lo llevo muy presente. Como también puedo decir, soy hincha del Carlos Mannucci. No soy socio, pero soy hincha acérrimo”, acotó.