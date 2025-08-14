En el marco de las actividades por su 89.° aniversario, el Seguro Social de Salud, a través de la Red Asistencial La Libertad, realizó el FestiSalud, una jornada integral de atención médica dirigida a asegurados y comunidad en general, que logró 6000 atenciones en diversas especialidades.

VER MÁS: La Libertad: Presidentes de comisiones en el Congreso tienen cuestionamientos

El FestiSalud se llevó a cabo los días 7, 8 y 9 de agosto, con el objetivo de promover la prevención y fortalecer la participación activa de la población en el cuidado de su salud. Esta actividad se replicó en distintas provincias de la región, con el apoyo del personal asistencial de EsSalud.

La gerente de EsSalud La Libertad, Dra. Claudia Holguín Armas, informó que las prestaciones se desarrollaron tanto en establecimientos de salud como en la Plaza de Armas de Trujillo, ofreciendo consultas preventivas y especializadas en medicina interna, medicina familiar y comunitaria, medicina complementaria, pediatría, reumatología, psicología, obstetricia, salud sexual y reproductiva, vacunación, despistaje de hipertensión arterial y diabetes, consejería nutricional, charlas educativas, entre otros servicios.

Como parte de la conmemoración por el aniversario institucional, EsSalud La Libertad desarrolló otras actividades como el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de Trujillo y en los establecimientos de salud, una misa de acción de gracias, y la ceremonia protocolar en la que se reconoció a trabajadores con 25 y 30 años de servicio.Durante su mensaje institucional, la Dra. Holguín destacó la importancia de la trayectoria de EsSalud en la región, agradeciendo a funcionarios, directores y trabajadores por su compromiso.

“Quiero agradecer a todo el equipo que me acompaña. Vamos avanzando y dejando huella en cada hospital y lugar que visitamos”, señaló.