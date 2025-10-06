La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad consiguió la incautación de ocho maquinarias pesadas por actividades de depredación forestal que habrían afectado 10 hectáreas de una zona de conservación en el sector Huaca Larga, en la provincia de Virú.

Durante la diligencia, se constató los daños ocasionados al medio ambiente por la extracción y quema de especies forestales (algarrobos), además de la obstrucción y destrucción de vías de acceso, así como la instalación de un cerco perimétrico con alambre. Tras ello, se identificó e incautó ocho máquinas utilizadas para la remoción de tierra y extracción ilícita de minerales: cinco tractores tipo oruga y tres maquinarias agrícolas.

Asimismo, fueron detenidos en flagrancia ocho personas involucradas en el presunto delito contra los bosques o formaciones boscosas en modalidad agravada y delito de alteración del ambiente o paisaje. Los implicados se encuentran actualmente en condición de citados.

Esta intervención fue liderada por los fiscales provinciales Lisha Ramírez Oré y Neiser Rubio Gálvez, quienes actuaron en coordinación y apoyo de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de La Libertad (Unidpma) de la Policía Nacional y personal técnico de la Agencia Agraria de Virú.