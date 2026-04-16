La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL) indicó que las jornadas de limpieza en la zona intangible del Complejo Arqueológico Chan Chan continúan fortaleciéndose con la participación de nuevas instituciones públicas y privadas.

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“Esta intervención cobra especial relevancia porque contribuye a mejorar significativamente las condiciones del entorno en esta zona intangible y reduce el impacto negativo de la contaminación ambiental”, destacó el máximo responsable de la DDC-LL, Christian Arbaiza Mendoza.

La iniciativa es impulsada de manera sostenida por la Cámara de Comercio de La Libertad, lo que evidencia que la articulación entre el sector público y privado permite avanzar de forma efectiva en la recuperación de espacios de alto valor histórico y ambiental.