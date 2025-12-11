Más de 26 familias vulnerables del distrito de Alto Trujillo que perdieron los techos de sus viviendas debido a los fuertes vientos, recibieron calaminas por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

La ayuda humanitaria sirvió para que los pobladores de los barrios 3 C y 5 B de la Ampliación Los Platanales puedan reforzar las cubiertas de sus casas y no duerman a la intemperie.

Al lugar llegó el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, quien ofreció continuar con la ayuda a quienes se vean perjudicados con estos fenómenos climatológicos.

Gracias a esta intervención municipal, las familias afectadas también podrán mejorar sus techos ante eventuales precipitaciones, ya que se acercan las temporadas de lluvias en Trujillo.

El personal especializado de la municipalidad dio charlas para orientar a los beneficiarios sobre las medidas de protección ante los fuertes vientos, y las recomendaciones a seguir como prevención frente a los cambios climáticos.